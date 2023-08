Paparelli e Meloni: “Verificare l’applicazione del contratto sulla sanità”

30 del Ccnl. Per gli incarichi già in essere alla stessa data, che non sono oggetto di modifiche nei contenuti e nel valore economico, resta ferma la durata precedentemente conferita e la stessa retribuzione.

Quelli non formalmente scaduti, inoltre – spiegano – non necessitano l’attivazione di una nuova procedura selettiva, salvo valutazione negativa, in quanto resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita dando continuità al percorso intrapreso. Riteniamo che l’iniziativa intrapresa da talune Aziende sanitarie locali – concludono i due consiglieri del Pd – rischia di essere fortemente lesiva dei diritti dei lavoratori proprio perché adottata fuori da uno schema di indirizzi unitario ed univoco, che auspichiamo la Giunta voglia fornire, finendo per penalizzare senza motivo alcune di queste figure di coordinamento sanitario”.