“Superbonus, il Governo nazionale dimentica il sisma di Spina”

“Governo sbadato e pasticcione sulla questione terremoto e Superbonus. Dopo aver tagliato il Bonus 110 per cento anche per le zone colpite dal sisma del 2016, per poi tornare indietro, certifica la dimenticanza per gli altri terremoti, il cui processo di ricostruzione non è ancora concluso. In primo luogo per quello di Perugia e Umbertide dello scorso anno, ma anche per quello di Spina di Marsciano di dicembre 2009”.