Norcia, chiusa la settimana centrale dell’Estate Nursina

L’assessore Giuseppina Perla fa il punto della situazione

Con la Camminata sotto le stelle a cura dell’Asd Norcia Run si concludono gli eventi della settimana centrale dell’Estate Nursina. Il ricchissimo cartellone che ha animato tutte le serate agostane proseguirà fino a settembre con una altrettanto ricca offerta di eventi tra cui : la notte bianca dei bambini, il fantastico spettacolo della tribute band Regina The Real Queen Experience che ripropone i grandi successi di Freddy Mercury, il tributo a Frank Sinatra dell’acclamato musicista e cantautore Paul Pedana, tre giorni di Oktoberfest e la celebrazione dei quarant’anni del gemellaggio con la città di Ottobeuren e ancora lo Young Sparks Symposium con lo spettacolo Moon Landing, evento organizzato nell’ambito del Progetto Erasmus+ che riunisce giovani provenienti da tutto il mondo per discutere di scienza, umanesimo e tecnologia insieme allo scienziato Mauro Ferrari. A concludere il programma saranno la settima edizione di Corri per Norcia e la Festa della Madonna Addolorata.