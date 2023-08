Bastia Umbra: iniziato il campo scuola di Protezione Civile

L’atmosfera bella, di crescita e di festa ha accompagnato l’inaugurazione di “Cresciamo in Protezione Civile” con la partecipazione di tanti volontari, genitori, ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni presso la Base Scout Santa Chiara a XXV Aprile.

La tredicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile” che terminerà sabato 26 agosto, è iniziata con il Gruppo Comunale Protezione Civile Bastia Umbra, il coordinatore Roberto Raspa, il Sindaco Paola Lungarotti, l’Assessore Stefano Santoni, l’Associazione Ecb Emergenza Calamità Bevagna, il Raggruppamento Speciale di Protezione Civile OdV , l’ Associazione Volontari Carabinieri in Congedo di Perugia, il gruppo SCOUT Agesci di Bastia Umbra, Croce Rossa Italiana Comitato di Bastia Umbra, Gruppo Comunale di Protezione Civile di Monza, Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bettona, Regione Umbria, la Consulta regionale Volontari Protezione Civile dell’Umbria, la dirigente del Servizio di Protezione Civile ed Emergenze Regione Umbria Ing. Stefania Tibaldi, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bastia Umbra Maresciallo Capo Claudio Parafioriti, il Sindaco di Bevagna Annarita Falsacappa, l’assessore del Comune di Perugia Luca Merli.

“Conoscere la protezione Civile e crescere in Protezione Civile è un percorso di vita ha detto il sindaco Paola Lungarotti, significa essere cittadinanza attiva, conoscere i rischi del territorio e i comportamenti utili da adottare. Ringrazio tutti i presenti, il coordinatore del Gruppo Comunale Protezione Civile di Bastia Umbra Roberto Raspa, i ragazzi e le ragazze, i genitori, tutti i volontari che rendono possibile questo progetto formativo con le esercitazioni, i momenti di divertimento e di conoscenza. Proprio domani mattina, martedì 22 Agosto ore 9.30 in un incontro aperto a tutta la cittadinanza, i ragazzi e le ragazze del Campo Scuola presso l’ Auditorium Sant’Angelo incontreranno la Polizia Postale e delle Comunicazioni Umbria per parlare di sicurezza Cibernetica, dei pericoli di internet e dei social, una informazione per poter navigare in internet in maniera consapevole”