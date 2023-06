Multiculturalità: A Tavernelle esordisce “Essere Insieme Festival”

Domenica 18 giugno giornata interamente dedicata a valorizzare le ricchezze socio-culturali e ricreative del territorio

A Tavernelle esordisce “Essere Insieme Festival”, manifestazione che intende valorizzare le ricchezze socio-culturali e ricreative presenti nel territorio comunale e diventare un appuntamento annuale fisso.

Una giornata, quella di domenica 18 giugno, dedicata interamente all’interazione sociale.

Il nome scelto per questo evento diffuso nei vari spazi del paese, spiegano i promotori, enfatizza da una parte l’aspetto positivo di essere un’unione, un insieme di diverse comunità e culture, dall’altra sottolinea il senso di reciprocità, dello stare gli uni accanto agli altri a favore della pacifica coesistenza, della collaborazione e cooperazione.

Il festival è un progetto e una proposta culturale della Pro Loco di Tavernelle in collaborazione con Albana Muco, giornalista pubblicista e docente, che ne ha curato i contenuti e la comunicazione, realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Panicale, e con il patrocinio di Anci Umbria.

In questa prima edizione, la manifestazione inizierà alla Biblioteca Intercomunale “Ulisse” con un importante incontro rivolto ai genitori per dare un aiuto alle famiglie, di diversi background culturali e linguistici, a mettere in atto strategie di intervento concrete in merito a fatica scolastica e difficoltà di apprendimento. Si parte quindi dalla scuola e dalle famiglie, istituzioni chiave per l’educazione alla diversità e all’inclusione, portando il confronto di interesse collettivo in uno spazio comune come quello della biblioteca e trasformandolo in dibattito pubblico.

Ecco che gli spazi cittadini e all’aperto diventano i protagonisti di “Essere Insieme”: lettura ad alta voce per bambini e bambine, “English for fun” con Joy Harris, maratona di giochi a squadre in piazza, tavola rotonda dal titolo “L’Arte Migrante” e presentazione del libro “Donne d’Albania in Italia” ai giardini pubblici “Berardo Berardi”. A seguire, vari intrattenimenti multietnici come danza del ventre e sfilata di costumi tradizionali nel centro del paese, per poi continuare a celebrare i piaceri dell’arte culinaria e la convivialità con il tour gastronomico di specialità da tutto il mondo, musica folkloristica andina e performance live di DARN e Dj iLL JANGA.