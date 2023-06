L’azienda magionese è sponsor dell’evento ‘Pizza per l’Emilia-Romagna, un aiuto per i pizzaioli alluvionati’ organizzato a Firenze, il 19 e 20 giugno, da Pizza & Peace

Molini Fagioli a fianco dei pizzaioli alluvionati dell’Emilia -Romagna. L’azienda magionese, infatti, è sponsor dell’evento solidale in programma lunedì 19 e martedì 20 giugno a Firenze, nel nuovo spazio espositivo Atollo sul Lungarno ‘Aldo Moro’, nell’ambito del progetto ‘Pizza per l’Emilia-Romagna, un aiuto per i pizzaioli alluvionati’.