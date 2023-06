Avis Amelia in festa

Premi ai donatori

Animazione per i bambini, musica ma soprattutto sensibilizzazione sui temi della donazione del sangue e della solidarietà.

L’appuntamento con “Avis in festa”, organizzata dall’Avis comunale “Gianni Gonella” di Amelia, è per sabato 17 giugno.

Sarà una festa ricca di bei momenti da trascorrere insieme ai giardini dove, alle 17 e 30, ci sarà l’animazione per i bambini, che potranno sperimentare i giochi di una volta grazie a Oltrevento.

Alle 18 e 15, lungo viale dei Giardini, il flash mob in collaborazione con due scuole di danza e alle 18 e 30 la premiazione dei soci donatori.

La serata andrà avanti con l’intrattenimento musicale, l’apericena offerta da Avis e tanta musica a cura di due noti dj.

La festa di sabato è l’occasione per incontrarsi e condividere il tema della donazione in un momento in cui si moltiplicano, a livello locale e nazionale, gli appelli per reperire il sangue.