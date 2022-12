Natale, a Tavernelle alunni e nonni insieme nel segno della solidarietà

Al centro polifunzionale l’Occhio un mercatino e una tombola per raccogliere fondi a favore della parrocchia

Alunni e nonni insieme nel segno della solidarietà.

I ragazzi del Consiglio Comunale della scuola Primaria e Secondaria di Panicale-Tavernelle e il CSA -Quartilio Fratini hanno unito le forze e in vista delle festività natalizie hanno dato vita ad un evento benefico a favore della locale parrocchia.

Grande partecipazione di famiglie al mercatino e alla tombola che nei giorni scorsi si sono svolti all’interno della sala Polivalente L’Occhio di Tavernelle.

Hanno partecipato anche il Sindaco Giulio Cherubini, l’assessore e vicesindaco Anna Buso, rappresentanti dei genitori, presidente e vicepresidente del Consiglio d’Istituto.

I ragazzi hanno scelto di destinare il ricavato alla Parrocchia, per sostenere i percorsi di solidarietà e sostegno in cui è impegnata.

E’ stato poi il sindaco del CCR, alla presenza del Dirigente Scolastico, Daniele Gambacorta, presso la scuola primaria di Tavernelle, a consegnare il ricavato dell’iniziativa al parroco, don Alessandro Segantin.

Un piccolo segno, ma di grande significato educativo-didattico.

“Non dobbiamo essere attenti agli altri solo a Natale – ha dichiarato Gambacorta, rivolgendosi ai giovani studenti – ma anche nel resto dell’anno, senza essere eroi. A volte basta un sorriso. A volte può cambiare una vita anche un semplice gesto che a noi costa poco”.

“Il percorso compiuto – dichiarano gli insegnanti che hanno seguito l’iniziativa – non solo mette pienamente in atto le indicazioni della Legge relativa all’educazione Civica, ma ha permesso di riappropriarsi di momenti di condivisione e di “festa” insieme. Si ringraziano il CSA per aver concesso lo spazio dell’Occhio, i genitori e le persone che hanno partecipato, i docenti ed in particolare il Dirigente scolastico”.