Melasecche: “Fare tesoro dell’esperienza per velocizzare il post-sisma”

Abbiamo sveltito, semplificato e siamo venuti incontro ai Comuni, anche dando un contributo diretto in termini di personale e di tecnici, per chiudere. Ma proprio dall’esperienza precedente dobbiamo partire per velocizzare il tutto”. Lo ha detto l’assessore regionale umbro alla Protezione civile, Enrico Melasecche.

“E’ fondamentale – ha sottolineato l’assessore, nel corso dell’incontro che si è tenuto al Centro operativo comunale di Umbertide, dopo il sisma di giovedì scorso – dare risposte rapide e prospettive alla gente, alle attività economiche. La zona presenta realtà in cui è possibile allocare le famiglie velocemente cercando di evitare l’ipotesi delle casette perché diventerebbe una cosa troppo lunga, macchinosa, amministrativamente complessa, di cui obiettivamente vorremmo fare a meno”: “Quindi – ha aggiunto – se il governo, come siamo certi, ci darà una mano, procedere con il Cas (Contributo di autonoma sistemazione), trovare immediatamente gli alloggi e impostare da subito, dopo avere completato le operazioni di ricognizione in corso, le procedure per ripartire, avendo l’esperienza e avendo la struttura della ricostruzione che sta funzionando alla grande e che si dovrà fare carico anche di questo nuovo evento”.

Melasecche ha sottolineato che dopo il sisma “c’è stata fin dall’inizio la coralità assoluta fra gli enti e si sta lavorando molto bene”.