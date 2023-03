Stimati 500 sfollati dopo il terremoto a Umbertide

Nella frazione di Pierantonio inagibile il 90% degli edifici

Al momento sono circa 500 gli sfollati stimati nell’area del cratere sismico in Umbria, tra Pierantonio, Pian d’Assino e Sant’Orfeto, nel comune di Umbertide, dopo le scosse – tre quelle principali, con magnitudo compresa fra 3.9 e 4.6 – che hanno colpito la zona giovedì scorso.

Sono invece circa 150 le persone che fanno riferimento alle strutture di accoglienza allestite dalla Protezione civile in tre palestre.

Nel centro della frazione di Pierantonio al momento il 90% degli edifici è inagibile. Le verifiche delle lesioni sono ancora in corso.

“Abbiamo potenziato il numero dei tecnici della Protezione civile indirizzato nella zona – ha piegato la presidente della Regione, Donatella Tesei – così come sono state raddoppiate le squadre dei vigili del fuoco in campo grazie anche all’intervento del sottosegretario Emanuele Prisco. Come Regione continuiamo a lavorare per supportare la cittadinanza”.