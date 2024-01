Conferenza istituzionale fra Regione e Comune di Gualdo Cattaneo

Sulla Variante generale al PRG comunale (parte strutturale), firmato accordo. Assessore Melasecche e sindaco Valentini: “Un traguardo particolarmente ambito che apre a scenari futuri di sviluppo”

Si è svolta questa mattina, nella sede dell’Assessorato all’Urbanistica della Regione Umbria a Piazza Partigiani, la Conferenza Istituzionale inerente la Variante generale al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Gualdo Cattaneo, che si è conclusa con la sottoscrizione del relativo Accordo, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 1/2015, che permetterà al Comune di approvare definitivamente la Variante.

Presenti per la sottoscrizione dell’Accordo definitivo, per la Regione Umbria, l’Assessore all’Urbanistica Enrico Melasecche, con i tecnici del Servizio regionale, per il Comune di Gualdo Cattaneo il Sindaco Enrico Valentini accompagnato dai tecnici comunali e per la Provincia di Perugia il responsabile dell’Ufficio Territorio e Pianificazione, architetto Mauro Magrini.

La sottoscrizione dell’Accordo costituisce un atto formale particolarmente importante perché permetterà al Comune di Gualdo Cattaneo di approvare in sede di Consiglio Comunale la variante al PRG Parte Strutturale, che costituisce una revisione complessiva del precedente PRG, per procedere poi alla predisposizione in corso e all’adozione del PRG Parte Operativa.

È un traguardo molto importante – viene sottolineato – per lo sviluppo non solo urbanistico del Comune, che aveva iniziato nel 2013 questo percorso.

La Regione, tramite l’attenzione dell’Assessore ed il lavoro svolto dal Servizio Urbanistica, ha collaborato con la struttura comunale e provinciale al fine di giungere al traguardo odierno.

Il Comune di Gualdo Cattaneo potrà finalmente concretizzare la crescita auspicata nella variante generale, dando ai propri cittadini la possibilità di creare anche nuove attività o sviluppare ed ampliare quelle presenti, nel rispetto dei principi di sostenibilità adottati dalla Regione, in linea con la normativa nazionale ed europea. Contiene quindi nuove possibilità di sviluppo, il tutto nel pieno rispetto delle proprie vestigia storiche, dei siti naturalistici, dei coni visuali, dei boschi, in modo da coniugare storia, tradizione, ambiente ma anche modernità, venendo incontro alle esigenze manifestate dai propri cittadini.

Piena soddisfazione è stata manifestata dal Sindaco Enrico Valentini e dall’Assessore Melasecche che ha sottolineato come