Magione, presentazione del libro ‘Le forbici di Atropo e il valore della morte’

Cosa accadrebbe se la morte sparisse dalla terra? Il libro “Le forbici di Atropo” scritto a quattro mani da Anna Martellotti e Mirco Porzi, pubblicato da Giovane Holden Edizioni, che verrà presentato a Magione il 21 ottobre, alle 18.30, nello spazio dell’Officina Teatrale la Piazzetta, affronta la questione coniugando mito e attualità.

Alla presentazione interverranno gli autori in conversazione con Puma Valentina Scricciolo, docente e ricercatrice e Luigina Miccio, Komunicareleditoria.

Se il mito, con la morte della Parca Atropo addetta al taglio del filo porta come conseguenza l’immortalità dei viventi, non elimina però tutto quello che la vita comporta: dolore malattia violenza. Condizioni che si fanno eterne e insostenibili.

Ma altre sono le problematiche che si aprono di fronte a questa eventualità nel mondo contemporaneo e nell’oltretomba a cui cercano di dare risposta, e soluzione, filosofi economisti religiosi scienziati e Dei.

Un romanzo che, con grande capacità narrativa, attraverso passaggi dal presente ai luoghi del Mito, tra personaggi inventati e storici, analisi approfondite del fenomeno da parte di specialisti, vicende private, confronti nell’Oltretomba, ci pone, senza dimenticare l’ironia, di fronte al grande dilemma dell’immortalità.

AUTORI:Anna Martellotti | Classe 1955, docente in pensione di matematica all’Università di Perugia. Nel 2018 approda alla scrittura. Tra le sue pubblicazioni. Il sorriso di Clelia, Ali&No Editrice, 2019; Condominio Quarantena, s.e., 2020. Ha ottenuto importanti riconoscimenti in premi letterari nazionali fino alla vittoria, nel 2022, in coppia con Mirco Porzi, al Giovane Holden sezione inediti.

Mirco Porzi | è nato ad Assisi nel 1990. Dopo una prima laurea in Traduzione, lavora nel campo della mediazione linguistica per poi rimettersi sui libri per una seconda laurea in Archeologia. L’amore per la scrittura in versi e in prosa deriva dalla passione per la lettura. Ha partecipato ad importanti premi letterari. Alcune sue liriche sono presenti in antologie edite da Ali&No Editrice. Nel 2022 vince, in coppia con Anna Martellotti, il Premio letterario Giovane Holden nella sezione romanzo inedito.