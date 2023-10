Ospedale Narni, Pace: “Numeri in crescita, pronta per la piena integrazione con Terni” 

Pace: “Numeri in crescita: struttura che risponde alle esigenze della comunità, pronta per la piena integrazione con Terni”

“L’ospedale di Narni è una struttura che funziona e che risponde in pieno alle esigenze della comunità territoriale, lo dimostrano anche i numeri. E’ pronta quindi per una sempre più efficace integrazione con l’ospedale di Terni, come nei piani della Regione e delle aziende sanitarie umbre”. Così Eleonora Pace, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, in merito alla situazione attuale della struttura narnese.

“Nei giorni scorsi l’equipe di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Narni, diretta dal dottor Dino Scaia, ha eseguito un delicato intervento di eccellenza, per la prima volta in Umbria, applicando una membrana bioinduttiva alla spalla di un paziente. Un’operazione che sta a significare quanto la struttura rappresenti un riferimento non solo per la gestione ordinaria dei trattamenti, ma anche per interventi di specialistica. Negli ultimi quattro anni l’ospedale narnese ha dato prova di saper rispondere alle esigenze del territorio, grazie alle attività portate avanti nei reparti di Chirurgia – accorpata con Ginecologia -, di Ortopedia, Medicina, del Punto di primo intervento per Codici bianchi e verdi, su cui stiamo lavorando per avere tre unità di supporto al personale operativo, tramite un bando della Usl Umbria 2, in vista dell’apertura h24, poi la Riabilitazione Neuromotoria, Diagnostica per immagini, Diagnostica di Laboratorio, Anestesia e Terapia antalgica, il Dh oncologico, il Centro raccolta sangue, Endoscopia digestiva. In questo contesto, anche i numeri parlano chiaro: a Narni nel 2022 sono stati seguiti 880 pazienti in Adi, Assistenza Domiciliare Integrata, mentre sul fronte dell’attività chirurgica da aprile 2023 sono state eseguite 157 sedute complessive, arrivate da Terni, con un totale di 741 interventi complessivi, sempre sfruttando il lavoro in rete con il Santa Maria. Tutto questo va inquadrato anche con il territorio di Amelia, dove l’ospedale di comunità garantisce presidio territoriale”.

“Un quadro di crescita quindi, che mi inorgoglisce prima come cittadina narnese e poi come rappresentante delle istituzioni, reso possibile soprattutto grazie all’impegno dei medici e di tutto il personale, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. L’ospedale di Narni quindi funziona e oggi è pronto a lavorare sempre di più nell’ottica dello sviluppo della medicina territoriale, del lavoro in rete con le altre strutture, Terni in primis. E’ questo l’obiettivo che la Regione e le altre istituzioni sanitarie locali si sono prefissati e Narni sta andando proprio in quella direzione”.