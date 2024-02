Magione, in tanti alla 7ª Mostra sociale di avicoltura per ammirare 300 rari esemplari

All’agrigarden della Molini Popolari Riuniti l’evento dell’Associazione umbra avicoltori – Best in Show un maschio di Cocincina nana allevata da Marco Palazzuoli

Sono stati circa 300 gli esemplari di razze avicole e anatidi in esposizione alla colorata settima edizione della Mostra sociale di avicoltura dall’Associazione umbra avicoltori, che si è tenuta sabato 3 e domenica 4 febbraio a Magione negli spazi dell’agrigarden PolliceVerde della Molini Popolari Riuniti. Grande l’affluenza di pubblico, tra appassionati e curiosi, molti dei quali bambini, durante la due giorni che è stata inaugurata dal sindaco Giacomo Chiodini, dall’assessore comunale alle attività produttive, Silvia Burzigotti, dal presidente della Molini Popolari Riuniti, Matteo Baldelli, e del presidente dell’Associazione umbra avicoltori, Saverio Muzi. Numerosi i riconoscimenti assegnati ai rari e antichi esemplari in gara, provenienti da un po’ tutto il mondo, valutati per il piumaggio, la conformazione del becco, la taglia e altri fattori. In particolare il premio Best in Show assoluto della settima Mostra sociale di avicoltura è andato a un maschio di Cocincina nana dal petto argento allevata da Marco Palazzuoli. Per le razze grandi il campione è stato un Australorp di colorazione nera dell’allevatore Nicola Ziarelli, mentre per le razze nane il campione è stata una femmina di Combattente inglese moderno nano allevata da Massimiliano D’Agostini.