Magione, cittadinanza onoraria a Nyamaa Lkhagvajav

È stata la prima traduttrice in mongolo del libro “Historia Mongalorum”, scritto da Fra’ Giovanni da Pian di Carpine

Si terrà venerdì 3 novembre, alle ore 16, alla presenza, tra gli altri, di Tserendorj Narantungalag, Ambasciatrice della Mongolia in Italia, e di Valerio De Cesaris, Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri Valerio De Cesaris, nella sala del Consiglio comunale di Magione (PG), dove si trova il dipinto di Gerardo Dottori dedicato a Giovanni da Pian di Carpine.

Eccellente interprete dal mongolo all’italiano, Nyamaa Lkhagvajav è stata la prima traduttrice nella lingua del Paese di Gengis Khan del libro “Historia Mongalorum”, scritto da Fra’ Giovanni da Pian di Carpine in occasione del viaggio verso l’estremo Oriente compiuto tra il 1245 e il 1247.

Assieme alle molteplici attività di promozione dell’amicizia tra l’Italia e la Mongolia, la studiosa si è impegnata con successo nello scambio culturale, con l’organizzazione di innumerevoli eventi e mostre, e linguistico, dando vita a un prezioso dizionario italo-mongolo ristampato in Mongolia in più edizioni.

“È anche grazie alla presenza in Italia, e in particolare in Umbria, di Nyamaa – commenta il sindaco Giacomo Chiodini – che Magione è riuscita nel tempo a mantenere e rafforzare le proprie relazioni con la Mongolia, dove tutt’oggi il suo più illustre personaggio storico – Fra’ Giovanni da Pian di Carpine – è riconosciuto come figura autorevole nelle vicende dell’epoca leggendaria dell’Impero dei Gran Khan.”