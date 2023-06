“L’Umbria che Spacca” è “experience tour”, tre influencer nazionali vivranno e promuoveranno l’essenza del territorio umbro

“L’Umbria che spacca” sarà anche un “experience tour”, in programma sabato 1 luglio , un progetto nato dalla collaborazione con Umbriatourism, per trasmettere l’anima e l’essenza del territorio umbro tramite esperienze uniche e immersive di tre influencer nazionali

Un’esperienza unica e immersiva nella tradizione culturale, storica ed enogastronomica della regione. È “l’Experience Tour” che vivranno sabato 1 luglio Camilla Bonardi (@Camihawke), Guglielmo Scilla (@Willwoosh) e Claudio di Biagio (@claudiodibiagio) all’interno del festival “L’Umbria che spacca” in programma a Perugia dal 29 giugno al 2 luglio.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Umbriatourism, portale turistico della Regione Umbria, con il supporto di Sviluppumbria, nasce per promuovere la regione attraverso un’ampia gamma di esperienze autentiche, coinvolgenti e divertenti che valorizzano le tipicità e le tradizioni dell’Umbria.

I tre influencer così si immergeranno completamente nell’anima e nell’essenza del territorio umbro per vivere da vicino la cultura, la storia e l’enogastronomia dell’Umbria, in modo da poterle raccontare al loro pubblico in maniera dettagliata, coinvolgente e appassionante.

Le attività coinvolgeranno realtà attive in diversi luoghi della regione: oltre che Perugia anche Norcia, Bevagna, Passignano sul Trasimeno, Spoleto, Terni, Gubbio, Assisi, Orvieto, Gualdo Tadino, Deruta, Città della Pieve, Città di Castello.

Nella giornata di sabato 1 luglio, i tre influencer avranno così la possibilità di vivere diverse esperienze che spaziano dalla partecipazione ad eventi culturali e storici all’esplorazione di paesaggi mozzafiato, dalla pratica di un’arte celebre regionale all’immersione nell’enogastronomia locale.

Tre livelli esperienziali realizzati grazie anche al supporto e la partecipazione di operatori ed associazioni locali: medievale, enogastronomica e arte della ceramica.

Durante la prima attività, gli influencer si immergeranno totalmente nell’atmosfera medievale, ripercorrendo vita e costumi dell’epoca feudale, provando l’arte di antichi strumenti musicali e l’abilità di duelli con armature e spade, il tutto sulle note delle melodie del tempo, all’interno di una location suggestiva come la Sala di Notari di Perugia. Il percorso enogastronomico prevede una degustazione di pietanze e piatti iconici umbri, come i salumi e formaggi tipici di Norcia, la Torta al Testo, la Crescionda di Spoleto, la pasta al tartufo e piatti di pesce di lago e infine dolci e cioccolatini tipici, il tutto accompagnato da vini evocativi del territorio, come il Sagrantino di Montefalco DOC e il Grechetto. Ogni piatto sarà offerto da rievocazioni storiche o realtà operanti nel territorio, che, con l’occasione avranno la possibilità di raccontare la tradizione legata al prodotto ma anche aneddoti e curiosità. A conclusione del tour, gli influencer vivranno un’esperienza pratica riguardante la ceramica, presso il Chiostro del Museo Archeologico Nazionale di Perugia, per rivivere le pratiche dell’antico mestiere del vasaio e le produzioni più rappresentative di quest’arte.

Il progetto è stato realizzato da Umbria che Spacca in collaborazione con Umbriatourism.it, portale turistico della Regione Umbria, con il supporto di Sviluppumbria, il sostegno e la partecipazione di enti, associazioni, partner, professionisti e realtà attive e operanti in tutta la regione: il Comune di Perugia, Gruppo Musici Vulpes di Poggio d’Otricoli, l’associazione Sala d’Arme Marozzo Umbria e la compagnia I lupi di ventura, il Calendimaggio, il Medioevo di Gubbio, la norcineria Casale Li Tappi, il Palio dei Terzieri di Città della Pieve, il Palio delle Barche, le Taverne de Il Mercato delle Gaite, Ristorante Le Casaline, Maestra pasticciera Beatrice Costantini, la pittrice Laura Tomassini, il Ritual Club di Perugia, l’azienda vinicola Terre della Custodia e Farchioni dal 1780.

“L’Umbria che Spacca” (oltre 20 appuntamenti, 150 musicisti, 5 palchi, musica dall’alba a tarda notte) è ormai tra i festival più importanti del Centro Italia per partecipazione, pubblico, qualità della proposta artistica e culturale, grado di inclusività e innovazione. Oltre a proseguire il suo percorso di valorizzazione delle molteplicità delle proposte musicali, artistiche, culturali e imprenditoriali presenti e operanti nel territorio umbro, promuove quindi anche le bellezze territoriali con l’intenzione di far vivere il tessuto culturale della regione attraverso iniziative originali, proprio come l’Experience Tour con l’obiettivo di far conoscere le eccellenze dell’Umbria anche ad un pubblico più giovane.