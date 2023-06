La giunta regionale dell’Umbria approva l’assestamento di bilancio 2023

È stato approvato, nella seduta odierna della Giunta regionale, l’assestamento di bilancio 2023. A fronte, infatti, di maggiori disponibilità complessive derivanti dal miglioramento dei gettiti – a pressione fiscale invariata – dei canoni idrogeologici, Irpef, Irap, dall’aumento del Fondo per incendi boschivi e altri vantaggi derivanti dalla gestione economica finanziaria e dei contenziosi dell’Ente, si è ottenuta una ulteriore disponibilità di bilancio quantificata in 14 milioni di euro.

Con queste risorse, ottenute come detto da variazioni delle entrate e riduzioni di spese, si è deciso dunque di finanziare o incrementare alcuni interventi necessari, urgenti e rilevanti.

Nello specifico, quelli sopra il milione di euro riguardano: i 5 milioni incrementali a supporto del Trasporto Pubblico Locale (Tpl); 6 milioni di cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale (Psr); il milione di euro per il Fondo per la non autosufficienza che raggiunge così un totale di 4,5 milioni, confermando il massimo storico di dotazione del Fondo stesso voluto dalla Giunta Tesei.

A questi vanno aggiunti altri interventi tra cui, in campo sociale: il mezzo milione di euro per rendere strutturale il “bonus bebè” che dunque sarà erogato a 1000 famiglie anche per il 2023 e il finanziamento di 180 mila euro per il sostegno alle famiglie numerose.

In campo culturale e turistico sono stati decisi ulteriori interventi a favore di: “Laboratorio diagnostico di Spoleto”, Fondazione “Perugia Musica classica”, Teatro Lirico sperimentale “Adriano Belli” di Spoleto, Fondazione Umbria Jazz, sistema museale regionale e il finanziamento delle spese per lo sviluppo e la gestione del “Portale turistico” regionale.

Per le politiche del territorio e protezione civile, si dà avvio ad un percorso di manutenzione ordinaria e gestione delle opere idrauliche regionali e delle piste ciclabili, la messa in sicurezza dei cantieri, l’incremento per i Fondi emergenze e incendi boschivi e l’aumento per le spese di funzionamento del Centro di Protezione civile.

Si è inoltre deciso di incrementare di 135 mila euro, a favore dei Comuni, le spese per interventi di sicurezza urbana e dei cittadini.

Infine, si provvederà sia all’incremento dell’accantonamento del Fondo per spese impreviste e i crediti di dubbia esigibilità, sia al rinnovo delle divise del personale regionale che svolge la mansione di autisti e uscieri.

“Grazie a una attenta gestione del Bilancio – hanno affermato la presidente della Regione Donatella Tesei e l’assessore al Bilancio Paola Agabiti – siamo riusciti a incrementare i fondi a disposizione di interventi che spaziano dal sociale, con grande attenzione per la non autosufficienza e le famiglie, ai servizi per il cittadino, come il trasporto pubblico, passando per l’agricoltura, segmento portante per la nostra regione, senza tralasciare settori fondamentali come cultura e turismo”.