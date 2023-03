Inaugurata la sede del Circolo ricreativo di Soccorso

L’iniziativa a seguito dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato l’edificio, luogo storico di socialità

Inaugurata la sede del Circolo ricreativo ARCI in località Soccorso di Magione oggetto di una ristrutturazione che ne ha permesso il riutilizzo. L’edificio, luogo storico di socialità per gli abitanti della frazione, è stato oggetto di un ‘intervento di efficentamento energetico finanziato con fondi Europei (FESER) messi a disposizione con bando regionale nell’anno 2020.

I lavori, come ha sottolineato l’ingegnere Carini progettista e direttore dei lavori, in occasione dell’inaugurazione, “consentiranno un’ottima godibilità degli spazi per tutto il periodo dell’anno precedentemente preclusa nel periodo invernale.”

I lavori sono stati integrati dalla realizzazione del nuovo bagno per disabili e rimozione dell’umidità nelle pareti della sala principale. L’ARCI Regionale con il quale il Circolo è affiliato, ha contribuito alla pittura di tutti gli ambienti.

I rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, hanno sottolineato l’importanza della scelta compiuta dai soci nell’anno 2018 nel donare l’edificio al patrimonio comunale che ha consentito la possibilità di realizzare questo intervento insieme anche all’efficientamento energetico del Teatro Mengoni tramite lo stesso bando.

Il Presidente del Circolo Stefania Sepiacci nel ringraziare per i lavori eseguiti e per l’ampia partecipazione all’iniziativa, ha auspicato un rinnovato interesse da parte degli abitanti della frazione a frequentare lo spazio con l’impegno, da parte del Consiglio Direttivo, di promuovere iniziative che motivino la presenza e partecipazione. Argomenti che verranno meglio trattati nella prossima Assemblea per l’approvazione Bilancio consuntivo 2022.

L’iniziativa si è conclusa con un buffet conviviale nell’ambito del quale è stata promossa una lotteria pasquale e la raccolta di nuove adesioni, tramite tesseramento, per l’anno 2023.