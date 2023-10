Il meglio dei “diari dei bambini” protagonista alla libreria POPUP

Ospiti Agnese Girelli e Clementina Frascarelli, curatrici del volume e ideatrici della popolare community instagram che conta ormai più di 400.000 follower

Fa tappa alla libreria POPUP in piazza Birago a Perugia, venerdì 20 ottobre alle 19.30, Dio ha risposto alle mie preghiere, ha detto no (Mondadori), la raccolta delle frasi più divertenti e politicamente scorrette dalla community instagram @idiarideibambini. A presentarlo Agnese Girelli e Clementina Frascarelli, curatrici del volume e autrici della popolare pagina social nata per creare un luogo virtuale in cui riunire le perle che noi tutti scrivevamo da bambini e che, partendo alla cerchia degli amici dell’Università delle ideatrici, conta ormai più di 400.000 follower. Dialogherà con loro Irene Brizioli, insegnante.

“Tutti siamo stati dei bambini tristi, felici, profondi, arrabbiati… e di ognuna di queste emozioni portiamo un segno chiaro e indelebile, da qualche parte dentro di noi. Nelle frasi sconnesse dei diari che abbiamo raggruppato in questa raccolta – sottolineano le Girelli e Frascarelli – abbiamo ritrovato i nostri sogni nel cassetto, i primi amori, le parentesi felici della nostra esistenza così come i momenti amari, i segreti inconfessabili, il risentimento verso il mondo e le riflessioni più poetiche. Per cui, adesso, lasciamo che siate voi lettori a ritrovarli”.