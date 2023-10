In arrivo il raduno podistico interregionale

RADUNO PODISTICO INTERREGIONALE, 13° TROFEO ADELIO PULETTI, 3° TROFEO RODOLFO DORELLI/ LA MANIFESTAZIONE IL 22 OTTOBRE A PONTE FELCINO

E’ stata presentata il 17 ottobre in sala della Vaccara la 40^ edizione del Raduno Podistico Interregionale (13° Trofeo Adelio Puletti, 3° Trofeo Rodolfo Dorelli), organizzato dall’Asd Podistica Ponte Felcino in collaborazione con l’istituto comprensivo Perugia 14 e Casa Emmaus e con il patrocinio, tra gli altri, del Comune di Perugia, Regione Umbria, Provincia di Perugia, ed ENDAS nazionale.

Presenti alla conferenza stampa in sala della Vaccara a palazzo dei Priori l’assessore allo Sport Clara Pastorelli, il presidente della podistica Gianni Longetti, il consigliere Gino Puletti, il dirigente scolastico dell’I.C. Perugia 14 Michele Baldassarri ed il rappresentante di casa Emmaus Francesco Damiani.

Il Raduno Podistico Interregionale – ha spiegato il presidente Longetti – è una corsa su strada a carattere non competitivo. La manifestazione si svolgerà prevalentemente lungo il percorso verde che costeggia il fiume Tevere, su tre distinti percorsi, rispettivamente di 4 km per i più piccoli, 11 km e la classica di 21 km.

L’evento si svolgerà domenica 22 ottobre a Ponte Felcino, con ritrovo dei partecipanti alle ore 8,00 in via della Trota (area bosco didattico ed edifici limitrofi). Alle ore 9,30 verrà data la partenza.

Dopo aver percorso il tracciato previsto, i partecipanti arriveranno nello stesso luogo di partenza; qui grazie alla collaborazione con l’asd volley Ponte Felcino e con la proloco La Felciniana, che ha messo a disposizione i locali della torre del molino della Catasta, potranno cambiarsi e rifocillarsi

La mattinata si concluderà con la premiazione di tutti gli iscritti arrivati e delle cinque società partecipanti con il maggior numero di iscritti.

Il 13° Trofeo Adelio Puletti andrà alla società con il maggior numero di partecipanti, il 3° Trofeo Rodolfo Dorelli alla società con il maggior numero di partecipanti donne.

Un traguardo speciale è previsto per le ragazze ed i ragazzi del comprensivo 14 che riceveranno una medaglia di partecipazione in ricordo della giornata.

Ad arricchire l’evento, grazie alla preziosa collaborazione con EMMAUS di Lidarno, sono previste ulteriori iniziative; in particolare gli ospiti della Casa hanno realizzato a mano i pettorali di gara, valorizzandoli con scritte personalizzate.

Regolamento ed iscrizioni on line collegandosi al sito podisticapontefelcino.it/radunoXL o inviando una mail a info@podisticapontefelcino.it

Il dirigente scolastico Michele Baldassarri ha spiegato di aver accolto con entusiasmo la proposta della Podistica soprattutto con l’obiettivo di favorire la relazione della scuola con il territorio. Un rapporto possibile grazie alla presenza ed al protagonismo di numerose associazioni molto attive. Ha quindi detto di auspicare una significativa partecipazione di ragazzi, ragazze e famiglie essendo lo sport momento di aggregazione, crescita e condivisione.

Francesco Damiani di casa Emmaus ha riferito che l’associazione nasce una quindicina di anni fa per sostenere le persone con disabilità. Costituita integralmente da volontari, la Casa ha scelto con entusiasmo di contribuire all’organizzazione della manifestazione proprio per coinvolgere gli ospiti di Emmaus e per farla conoscere ai cittadini.

Gino Puletti ha parlato di socializzazione, salute e promozione del territorio, valori che la manifestazione incarna da anni. Un plauso, quindi, alla podistica ed all’I.C. Perugia 14 per l’organizzazione dell’evento ed all’assessorato allo Sport per aver scelto di valorizzare su tutto il territorio queste manifestazioni, dando spessore alla città.

A chiudere la conferenza è stato l’assessore Clara Pastorelli che ha rimarcato come la podistica Ponte Felcino dopo 40 anni ha avuto la capacità, in questa edizione, di aprirsi ulteriormente alla città dando spazio a collaborazioni virtuose con la scuola ed Emmaus.

“Sono certa che in futuro la manifestazione potrà crescere ancora, magari prevedendo percorsi inclusivi per le persone diversamente abili, perché la Podistica rappresenta un’eccellenza della città grazie all’organizzazione di eventi di assoluto richiamo. Ciò va in sintonia con un protagonismo diffuso che la città di Perugia esprime da sempre nello sport facendo crescere la nostra comunità e favorendo la socializzazione”.

Secondo l’assessore è particolarmente azzeccato il connubio con la scuola, proprio perché sport ed istruzione rappresentano i baluardi per favorire lo sviluppo dei giovani e garantire aggregazione ed inclusione.

Ciò assume maggiore valore nell’area di Ponte Felcino, una zona storica e densamente popolata su cui l’Amministrazione comunale ha scelto di investire tanto in termini di riqualificazione e valorizzazione.