Da Cascia un segnale deciso per riflettere contro la violenza sulle donne

Ai giardini Rava inaugurata una panchina letteraria con un messaggio di Alda Merini

– “La donna è un firmamento, ma se un uomo non sa leggerle dentro vede solo la notte”: questa frase della scrittrice e poetessa Alda Merini la si può leggere sulla panchina letteraria, presso i giardini Rava, inaugurata in occasione della Mostra Mercato dello Zafferano di Cascia.

Vuole essere un simbolo concreto e visibile per lasciare spazio, a quanti si avvicinano per una foto o solo per vederla, ad una riflessione sul tema della violenza.

“L’immagine e la scritta non sono state scelte casualmente – spiega l’assessore comunale Monica Del Piano – da anni Cascia non solo in occasione di date significative, partecipa ad iniziative sul tema della violenza che coinvolgono le scuole e l’intera popolazione. Il rispetto per il prossimo è uno stile di vita che va testimoniato ogni giorno, in ogni ambiente lavorativo e non. Viviamo un momento particolare della storia, in cui i cambiamenti sociali spingono l’individuo a chiudersi in se stesso e a perdere di vista le priorità della vita.

Fondamentale importanza assume, l’educazione, compito prioritario della famiglia ma, in un tempo complesso come il nostro, solo con alleanze con la scuola, la parrocchia, le istituzioni e le associazioni, si può incidere in modo forte e deciso.

La grande sfida – continua l’assessore – è formare un tessuto sociale aperto alla pace educare alla sana convivenza e ad un amore che condanna ogni forma di violenza.

L’inaugurazione della panchina posizionata nei giardini Rava, vuole anche ricordare un grande gesto di solidarietà avvenuto in occasione del sisma del 2016. Infatti, l’arredo urbano di piazza San Francesco fu ristrutturato grazie al lavoro dei volontari di Boston Consulting Group con Fondazione Rava- NPH Italia.

E’ proprio in questi giorni che Elisabetta Strada ha visitato Cascia e ricordato il grande lavoro fatto anche con le scuole.

Prima dei saluti la Strada e l’assessore hanno voluto una foto vicino alla panchina ricordando i prossimi appuntamenti importanti che si terranno a Cascia il 24 Novembre, giornata di testimonianze e riflessioni presso la Sala Consiliare alle ore 16:00 e il 25 Novembre con la presenza alle ore 10.30 della psicologa, criminologa Roberta Bruzzone che terrà una conferenza presso la Sala Della Pace.