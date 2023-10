Cresce l’attesa a Terni per gli eventi dedicati alla “Scienza”

Promossi dal Circolo Lavoratori Terni in collaborazione con il Direttore artistico del Museo del Violino di Cremona.

Il 21 e il 28 ottobre appuntamento a Palazzo Gazzoli.

Grande attesa a Terni per i primi due eventi che inaugureranno la collaborazione tra il Circolo Lavoratori Terni e il Direttore artistico del Museo del Violino di Cremona, Roberto Codazzi, per un gemellaggio culturale tra le città di Terni e Cremona. Gli spettacoli, si terranno nella Sala Blu di Palazzo Gazzoli ed entrambi si ispireranno alla “Scienza”. Realizzati grazie al supporto di Arvedi AST, gli eventi rientrano nella Rassegna “Musica e Parole”. Si parte sabato 21 ottobre alle ore 21.00 in prima nazionale con “Vi racconto Marie Curie“, la grande scienziata e la figlia pianista, drammaturgia di Riccardo Barbera, con Gaia De Laurentiis, Riccardo Barbera e Laura Manzini al pianoforte.

Sabato 28 ottobre alle ore 21.00 sarà invece la volta di “Quantum One” con Violante Placido, Riviera Lazeri al violoncello, Fabio Battistelli al clarinetto, Andrea Vettoretti alla chitarra e alle musiche e con Federico Zambon Light designer e Sound Engineer. I testi sono di Paolo Logli.

Lo spettacolo, attraverso il testo dell’astrofisico Carl Sagan, racconta la storia dell’Universo, coinvolgendo il pubblico in un viaggio sensoriale ed emotivo. Fluttuando nello spaziotempo, Violante Placido interpreta il grande mistero del cosmo dalla creazione ai nostri giorni, fino a sopraggiungere al Pianeta blu: la nostra Terra. L’unico conosciuto ad ospitare la vita, la culla del genere umano. Violante darà voce alla narrazione di questo suggestivo viaggio attraverso l’universo ed anche la sua musica. Sappiamo infatti che nello spazio il suono esiste sotto forma di vibrazioni elettromagnetiche. Tali vibrazioni possono essere convertite in frequenza ed ecco che il compositore chitarrista Andrea Vettoretti catturando i suoni cosmici, darà vita, attraverso la chitarra, il violoncello e il clarinetto, a inedite sonorità. Il pubblico potrà immergersi nell’ascolto primordiale dei suoni dell’universo come ad esempio quelli emessi dopo il Big Bang, le stelle Pulsar, e le sinfonie cosmiche generate da galassie come la via lattea. Un onirico percorso musicale per riscoprire la grande bellezza della Terra, la nostra casa.

Appuntamento nella Sala Blu di Palazzo Gazzoli a Terni.

Gli eventi sono promossi ed organizzati dal Circolo Lavoratori Terni, in collaborazione con AgorArt Eventi. Direzione Artistica Roberto Codazzi, distribuzione Reggio Iniziative Culturali S.r.l.

Info biglietti:

Acquisto su TicketItalia on line e in tutti i punti vendita.

Biglietto intero posto numerato €.12,00,più diritti di prevendita €.2,00.

Ridotto soci CLT €.10,00, per spettacolo singolo.

Ridotto soci CLT €.16,00, abbonamento due spettacoli (21 e 28 ottobre rassegna Musicale e Parole Scienza) più diritti di prevendita €. 2,00.

BIGLIETTO RIDOTTO PER SOCI CLT in vendita solo presso New Sinfony, Galleria del Corso Terni-tel. 0744 407104.