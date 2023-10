Scuola, svolte in Provincia le conferenze partecipative per il Ternano e l’Orvietano

Si sono chiuse ieri in Provincia le conferenze partecipative sulla scuola che porteranno alla definizione del piano provinciale per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. In sala del Consiglio si è svolta l’ultima conferenza riguardante l’ambito Ternano e l’ambito Orvietano, alla presenza dei Comuni, delle direzioni scolastiche e dei sindacati.

La Presidente della Provincia, Laura Pernazza, ha ricordato l’importanza delle conferenze non solo per l’attuazione delle linee dettate dalle normative ma soprattutto per il confronto fra istituzioni e scuole “che – ha detto – non deve mai mancare e che è fondamentale per un’offerta formativa adeguata e un’organizzazione scolastica al passo con i tempi”.

Per quanto riguarda il piano provinciale, la Presidente ha ribadito che anche per il Ternano e l’Orvietano sono stati confermati tutti gli indirizzi attivi e quelli ancora da attivare. Durante la conferenza si è anche affrontato il problema del dimensionamento scolastico con la discussione di alcune proposte per Terni che verranno inserite nel piano di programmazione, i cui step prevedono l’esame del Consiglio provinciale e il successivo invio alla Regione per la definitiva approvazione.