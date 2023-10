Amici della Musica di Perugia e Teatro Cucinelli di Solomeo, tutto pronto per le nuove stagioni concertistiche

Concerto inaugurale domenica 29 ottobre, alle 17.30 al teatro Morlacchi di Perugia, con l’ensemble Europa Galante diretto da Fabio Biondi. In programma musiche di Antonio Vivaldi e Johannes Sebastian Bach

C’è tempo fino a venerdì 20 ottobre per abbonarsi alla nuova stagione concertistica degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli di Solomeo, che prenderà ufficialmente il via domenica 29 ottobre, alle 17.30 al teatro Morlacchi di Perugia, con l’attesissimo concerto dell’ensemble Europa Galante diretto da Fabio Biondi. In programma musiche di Antonio Vivaldi e Johannes Sebastian Bach.

I biglietti per il concerto inaugurale saranno in vendita on line da lunedì 23 ottobre. Dallo stesso giorno la biglietteria della Fondazione Perugia Musica Classica sarà aperta (per questo concerto) dalle 11 alle 13 e, da martedì 24 a venerdì 27, anche il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.