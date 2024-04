Terni, al Cospea Village concerto per l’inclusione della Digital Jazz dei Licei Angeloni

Iniziativa per la Giornata mondiale per la consapevolezza dei disturbi dello spettro acustico – L’evento si terrà al centro commerciale giovedì 4 aprile alle 11. Il 13 e 14 aprile Fiera del fumetto

Dopo il successo dell’evento con Francesco Arca a Pasquetta, proseguono le iniziative proposte dal Cospea Village di Terni. Nell’ambito della Giornata mondiale per la consapevolezza dei disturbi dello spettro autistico, giovedì 4 aprile alle 11 il centro commerciale ternano ospiterà il concerto ‘Una porta aperta sul blu’ della Digital Jazz dei Licei statali Francesco Angeloni di Terni. Un evento per celebrare l’inclusione e la diversità attraverso la musica, organizzato dal Dipartimento di Sostegno dei Licei Angeloni nell’ambito del Progetto Autismo e realizzato in collaborazione con Angsa Umbria, associazione che opera a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo. Questo concerto sarà una prosecuzione del progetto ‘Oltre le barriere’, realizzato sempre in collaborazione con Angsa Umbria e con il quale il Cospea Village nel 2023 ha vinto il premio Best of Category al Cncc Italy Awards che si tiene ogni anno a Milano. Un riconoscimento rivolto ai centri commerciali, che intende premiare il valore aggiunto di attività, campagne, strategie e sevizi resi alla clientela.

A distanza di una settimana, poi, sabato 13 e domenica 14 aprile sempre negli spazi del centro commerciale Cospea si terrà la seconda edizione della Fiera del fumetto e del collezionismo. Oltre venticinque espositori da tutta Italia riempiranno la galleria della struttura con fumetti, manga, videogiochi, articoli da collezionismo e dischi in vinile da collezione.