Coronavirus: 400 positivi su 4641 tamponi. Leggero calo ricoverati, altri dieci vittime per il virus

Si mantiene sostanzialmente stabile in Umbria il quadro dei dati legati all’epidemia di Covid. Nell’ultimo giorno – secondo i dati della Regione – sono stati registrati 400 nuovi positivi, 21.769 totali, a fronte di 4.641 tamponi analizzati, 390.378. Con un tasso di positività dei test del 8,6 per cento, lo stesso di 24 ore prima. Segnalati altri dieci morti, 333, e 241 guariti, 9.859, con 11.577 attualmente positivi, 149 in più di ieri. I ricoverati in ospedali sono 444, ieri 447, 75 in terapia intensiva, dato stabile.