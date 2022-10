In Umbria prosegue l’aumento dei ricoveri Covid e il calo positivi

Resta stabile il tasso positività dei test su base settimanale

Continua in Umbria l’andamento che ha caratterizzato negli ultimi giorni i principali indicatori dell’epidemia Covid.

Con i ricoverati in aumento, ora 236, otto in più di domenica e con una crescita del 10,7 per cento su base settimanale, e gli attualmente positivi in calo, 6.644, 210 in meno, meno 10,9 per cento rispetto a lunedì della scorsa settimana.

Emerge dai dati sul sito della Regione aggiornati al 24 ottobre. In base ai quali scendono a tre, da quattro i posti occupati nelle rianimazioni. Nell’ultimo giorno sono emersi 306 nuovi casi e 516 guariti, con nessun nuovo morto. Sono stati analizzati 1.252 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 24,4 per cento, uguale a quello di lunedì della scorsa settimana.