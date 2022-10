Nessun paziente Covid in terapia intensiva in Umbria

Si registrano però altri due decessi, i ricoveri sono 176

Nessun paziente Covid è in terapia intensiva in Umbria, secondo i dati della Regione aggiornati a giovedì 13 ottobre, che fanno però registrare altri due decessi (2.146 dall’inizio della pandemia). I ricoverati sono al momento 176 (erano 178 ieri), di cui 106 in area medica Covid. I nuovi contagi accertati sono 1.023, i guariti 950 e gli attualmente positivi 8.463. Sono stati analizzati 4.358 tamponi molecolari e test antigenici, dai quale emerge un tasso di positività del 23,47 per cento, rispetto al 25,3 di mercoledì.