Tornano meno di 100 i ricoverati Covid in Umbria

Da quattro a due i posti occupati nelle rianimazioni

Tornano a essere meno di cento i ricoverati Covid in Umbria. 91 al primo giugno, dieci meno di martedì, e scendono a due, da quattro, i posti occupati nelle rianimazioni. Emerge dai dati dalla Regione aggiornati al primo giugno. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 420 nuovi casi e 431 guariti, con ancora nessun nuovo morto per il virus. Gli attualmente positivi sono quindi ora 7.051, 11 in meno di martedì. Sono stati analizzati 2.641 tra tamponi e test antigenici, per un tasso di positività del 15,9 per cento (11,53 il giorno precedente e 12,88 mercoledì della scorsa settimana).