Congratulazioni dalla Presidente Tesei a Brunello Cucinelli

Per il premio internazionale “neiman marcus award”

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, esprime “congratulazioni a Brunello Cucinelli e alla sua azienda per il prestigioso premio internazionale “Neiman Marcus Award for distinguished service in the field of fashion 2023″, riconoscimento che il Department store del lusso di Dallas concede a chi, nel mondo, ha influenzato maggiormente la moda”.