Assegnato a Cucinelli il premio Neiman Marcus Award

Nell’albo d’oro già Coco Chanel, Dior, Valentino, Armani e Prada

Assegnato a Brunello Cucinelli il riconoscimento internazionale Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion per l’anno 2023.

Lo ha annunciato il Department store del lusso Neiman Marcus, fondato a Dallas nel 1907 da Herbert Marcus Sr. assieme alla sorella Carrie Marcus e al marito Abraham Lincoln Neimani.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Parigi, durante la fashion week del marzo del prossimo anno.

Il premio, istituito nel 1938 da Carrie Marcus Neiman e Stanley Marcus – ricorda la casa di moda Brunello Cucinelli -, rende merito alle figure che nel mondo hanno maggiormente influenzato la moda. Nell’albo d’oro sono annoverate personalità, celebrità e icone di stile come Coco Chanel, Christian Dior, Valentino, Giorgio Armani, Miuccia Prada, Karl Lagerfeld e altri.