Citerna: sopralluogo istituzionale sulla Sp 100 di Pistrino

Si è svolto questa mattina sulla strada provinciale 100 di Pistrino un sopralluogo istituzionale dell’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, accompagnato dal sindaco di Citerna, Enea Paladino, insieme al consigliere regionale Valerio Mancini (presidente seconda commissione regionale) e al consigliere comunale Nunzio Romano (presidente commissione urbanistica comunale), per valutare alcuni interventi volti ad aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale.

Presenti sul posto anche i dirigenti e i tecnici della Regione Umbria e della Provincia di Perugia.

Oggetto dell’incontro è stata la messa in sicurezza del tratto che collega Pistrino a Fighille, in particolar modo la pericolosa doppia curva prima del bivio di Citerna.

“Ringrazio l’assessore Melasecche e il consigliere Mancini – ha commentato il sindaco Enea Paladino – per l’impegno e l’attenzione che stanno dimostrando verso il nostro territorio. Siamo tutti al lavoro per il bene e la sicurezza del nostro territorio e della popolazione. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando in questa battaglia, in particolare il comitato ‘Sp100 sicura’ che ha raccolto 2mila firme depositate in Consiglio regionale. Forti di una ritrovata collaborazione tra Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Citerna sarà avviato un progetto di messa in sicurezza del tratto con i conseguenti lavori”.