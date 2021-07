Al via “Citerna Summertime”, il primo festival musicale del Borgo

Parte dal prossimo weekend il ricco programma di eventi dell’estate nel Comune di Citerna, con appuntamenti ogni settimana fino ai primi di settembre su tutto il territorio.

Venerdì 23 luglio, alle ore 21, in piazza Scipione Scipioni prende il via la prima rassegna musicale del Comune, “Citerna Summertime”, che ospiterà nella prima serata la tappa citernese di “Chiostri Acustici”.

La musica sarà al centro delle tre serate che vedranno esibirsi, tra gli scorci suggestivi del Borgo antico, musicisti professionisti in generi musicali diversi, sotto la direzione artistica di Mauro Giorgeschi.

Questo venerdì è la volta del Natia Quartet con “I colori dell’anima”, una rivisitazione in chiave jazz dei capolavori dei grandi cantautori italiani, come Battiato, Battisti, De André, solo per citarne alcuni.

“Citerna non ha mai avuto una sua rassegna musicale – fa sapere l’assessore alla cultura Anna Conti –, per la prima volta ospiterà un vero e proprio festival facendo del borgo antico una vera cittadella della musica live. Credo che la bellezza dei suoi palcoscenici naturali sia ideale per realizzare delle serate come queste. Ringrazio Mauro Giorgeschi per aver curato la direzione artistica e per la scelta di una proposta ampia che abbraccia vari generi. Tutte le serate saranno ad ingresso gratuito, un omaggio al pubblico per poter trascorrere delle belle serate di musica all’aperto, nel rispetto delle normative anti-Covid, nelle nostre piazze”.