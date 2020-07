Chiuse ai mezzi pesanti le strade provinciali intorno a Corbara. Fino alla riapertura del ponte da parte di Anas

La Provincia di Terni ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura al traffico per i mezzi pesanti sulle strade provinciali dell’area intorno al ponte sul lago di Corbara della statale 448 chiuso da Anas per lavori. Il provvedimento, è spiegato nell’ordinanza, è finalizzato ad evitare il rapido deterioramento delle sedi stradali non adatte al volume di traffico pesante derivato dalla chiusura dell’infrastruttura, anche in considerazione della presenza di numerosi centri abitati adiacenti alle strade provinciali o da esse attraversati. Sempre l’ordinanza rende possibile il transito ai soli mezzi pesanti per carico e scarico merci o che comunque abbiano un diretto interesse di lavoro nei territori comunali di Alviano, Baschi, Guarda e Montecchio. Le strade provinciali interessate dal provvedimento sono la 10 Teverina, la 30 di Alviano, la 34 Montecchio-Todi, la 88 di Cordigliano, la 90 di Civitella del Lago, la 92 Baschi-Montecchio, e la 93. Il provvedimento durerà fino alla riapertura del ponte.