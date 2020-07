Marsciano: il Comune avvia un monitoraggio dei turisti in arrivo sul territorio comunale. Emessa un’ordinanza che obbliga le strutture ricettive ad inviare anche al Comune, oltre che alla Questura, i dati riguardanti generalità e provenienza di tutti i turisti in arrivo

Poter monitorare in tempo reale i dati sugli arrivi e le permanenze di turisti nel territorio comunale è l’obiettivo che il Comune di Marsciano si pone con l’ordinanza emessa venerdì 24 luglio e con la quale si obbligano tutte le strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere o comunque denominate), presenti e operanti nel territorio comunale,a comunicare entro le 24 ore dall’arrivo di ospiti e turisti (check-in) i dati essenziali inerenti le generalità e la provenienza dei soggetti alloggiati non solo alla Questura di Perugia ma anche al Comune di Marsciano, mediante posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it.

L’obbligo è entrato in vigore (e lo resterà fino a nuova disposizione) con la pubblicazione dell’ordinanza, la cui notifica sta avvenendo in queste ore alle autorità competenti oltre che a tutte le strutture ricettive del territorio comunale. Alle stesse strutture ricettive è stata inviata da parte del Comune anche una circolare in cui si ricordano: le linee guida anti Covid-19 emanate dal Ministero e riguardanti l’attività ricettiva; l’elenco dei Paesi ai cui cittadini è fatto divieto di ingresso in Italia; i contatti per la reperibilità(h24) del Centro operativo comunale (Coc), che è a disposizione delle strutture per dare informazioni e assistenza sull’attuazione delle linee guida, e il numero verde sanitario della Regione Umbria che è 800636363.