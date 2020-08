Ponte di Corbara, Peppucci (Lega): “Presentata un’interrogazione all’Assessore Melasecche sulla ripresa del traffico pesante”

“In seguito alla riapertura del Ponte di Corbara, inaugurato nella mattinata di giovedì 27 agosto e che sarà percorribile a senso di circolazione alternato per i mezzi sotto le 3,5 tonnellate – ha spiegato il Consigliere Regionale della Lega, Francesca Peppucci – ho presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per conoscere la situazione attuale nella quale si trova il Ponte di Corbara, i presumibili tempi per il ritorno alla normalità anche per i mezzi pesanti, se ci sono colpe imputabili a specifici soggetti e quali iniziative sta intraprendendo per garantire il ripristino della viabilità lungo la Strada Statale 448. I lavori sul Ponte di Corbara – ha ricordato – sono stati realizzati in breve tempo, poco più di un mese, e rappresentano una svolta importante per il traffico dell’intera regione. La Giunta e l’Assessore Melasecche hanno dimostrato ancora una volta estrema concretezza riattivando celermente un’infrastruttura centrale per l’Umbria – ha concluso Peppucci – e questo rappresenta un’ulteriore prova del netto cambio di passo rispetto al passato”.