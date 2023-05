Camera di commercio e Arpa Umbria insieme per la transizione ecologica

Firmato il protocollo di collaborazione

Camera di Commercio e Arpa Umbria rilanciano sulla transizione ecologica ed economia circolare delle imprese.

In principio fu il protocollo di collaborazione (noto come il “Patto dei sette”), siglato il 9 marzo 2022 da Camera di commercio dell’Umbria, Regione Umbria, Arpa e le Associazioni di categoria Confindustria, Cna, Confagricoltura e Confcommercio, per attività di economia circolare con le finalità di promuovere sul territorio regionale le azioni volte alla transizione ecologica delle imprese. E ora, visto il successo di quel protocollo, Camera di commercio dell’Umbria e Agenzia regionale per la protezione ambientale accelerano ancora sulla transizione energetica con la stipula di un protocollo di collaborazione per attuare sinergie che promuovano “congiuntamente iniziative progettuali, azioni formative ed eventi di comunicazione in materia di economia circolare, sviluppo sostenibile e cultura ambientale finalizzate al coinvolgimento degli attori locali, delle imprese e degli enti territoriali interessati”. Il documento è stato siglato dal presidente dell’Ente camerale, Giorgio Mencaroni, e dal direttore di Arpa Umbria, Luca Proietti. In concreto, cinque i punti chiave delle azioni previste: 1) l’utilizzo dello strumento normativo del sottoprodotto; 2) l’individuazione di sottoprodotti di interesse regionale e le condizioni che ne agevolino la diffusione e circolazione; 3) il supporto allo sviluppo di azioni di simbiosi industriale in un’ottica di potenziamento e consolidamento del principio di economia circolare e sostenibilità; 4) la promozione nel territorio regionale di azioni volte alla transizione ecologica/energetica delle imprese tramite ad esempio la valorizzazione dello strumento delle Comunità energetiche rinnovabili; 5) realizzare eventi formativi/divulgativi. Le imprese umbre che hanno investito in tecnologie e prodotti green nel periodo 2017-2021 sono state 7.721, pari al 34,8% del totale delle imprese della regione, con la provincia di Perugia più lanciata in tecnologie e prodotti green rispetto a quella di Terni.