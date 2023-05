Giornata mondiale dell’asma, a Perugia visite spirometriche gratuite per bambini e ragazzi

L’asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse, soprattutto in età pediatrica

In occasione della Giornata mondiale dell’asma (2 maggio) la Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia apre le porte ad una giornata di screening gratuiti per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, in programma venerdì 5 maggio a partire dalle 9.00.

Si tratta, in particolare, di visite pneumologiche con spirometria rivolte a bambini e ragazzi che abbiano criteri clinici di sospetta patologia asmatica. Il numero di accessi sarà limitato a dieci in considerazione del tempo richiesto per l’esecuzione delle prove di funzionalità respiratoria in età pediatrica, in particolar modo per i pazienti che approcciano a questo esame per la prima volta. Per prenotarsi occorre chiamare il numero 075/5782228 (dalle ore 12 alle ore 13.30) specificando “visita per Giornata mondiale dell’asma”.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo sono colpite dall’asma circa 100/150 milioni di persone. L’asma bronchiale è una delle patologie croniche più diffuse, soprattutto in età pediatrica. Nel nostro Paese la patologia ha una prevalenza di circa il 10% nella popolazione pediatrica e il 2% dei bambini e adolescenti asmatici soffre di asma grave.

Fondamentale è la diagnosi corretta e precoce, che si effettua in presenza di una sintomatologia tipica che comprende difficoltà a respirare, dispnea, respiro sibilante, senso di costrizione toracica, tosse cronica, anche secca. Per questo, in occasione della giornata mondiale dell’asma 2023, la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili ha lanciato una campagna che vede coinvolti circa 30 centri italiani di Pneumologia Pediatrica, tra cui quello di Perugia, che faranno valutazioni spirometriche pediatriche gratuite durante tutto il mese di maggio.

Le visite si svolgeranno nella giornata del 5 maggio, previo appuntamento, nell’ambulatorio 6 della Clinica Pediatrica (blocco H, 4° piano).