Bastia: identificati e sanzionati i responsabili dei danni causati nei pressi delle rotatorie di via Roma, via Gramsci e via Hochberg, via S. Lucia

Il Sindaco Lungarotti ringrazia le Forze dell’Ordine

Intorno alle 5.50 della mattina di domenica 6 agosto, quasi contemporaneamente, in due diversi punti del territorio, due conducenti, circolando sulle rotatorie rispettivamente di via Roma, via Gramsci e via Hochberg, via S. Lucia perdevano il controllo delle proprie autovetture, uscendo di strada e causando danni ingenti a segnaletica e infrastrutture stradali.

Fortunatamente, in entrambi i casi, non venivano coinvolti altri conducenti o pedoni negli incidenti occorsi, limitandosi i danni alle vetture dei protagonisti e al patrimonio stradale.

Con un lavoro di ricerca effettuato visionando le riprese della videosorveglianza urbana e delle telecamere OCR (lettura targhe), nella giornata di ieri la Polizia Locale riusciva ad identificare entrambi i responsabili i quali, convocati presso gli uffici del Comando, sono stati sanzionati e chiamati a risarcire i danni causati.

Il Sindaco Paola Lungarotti, a nome dell’Amministrazione Comunale, complimentandosi con la Comandante Maggiore Carla Menghella e il corpo di Polizia Locale per aver portato a termine con successo le indagini volte a risalire ai responsabili degli incresciosi atti, auspica che tali episodi possano cessare, rivolgendo nel contempo un appello alla cittadinanza affinchè ci si ponga alla guida della propria macchina responsabilmente e con la consapevolezza necessaria.