“Rossella Cestini, per anni protagonista della vita politica e amministrativa tifernate, non è più tra di noi. Lascia un doloroso ed incolmabile vuoto. E’ una grave perdita per la comunità democratica e per tutta l’Umbria. Nonostante la sua lunga e difficile malattia, ha continuato a portare il suo contributo con grande generosità. Per lei la politica era passione, partecipazione attiva e spirito di servizio. A tutti i suoi cari giunga la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze, ci stringiamo a loro in questo momento di dolore”.

Così il consigliere e segretario regionale del PD, Tommaso Bori, in una nota di cordoglio.

Il vicepresidente dell’Assemblea legislativa, Michele Bettarelli (Pd), esprime

“commosso cordoglio per la scomparsa di Rossella Cestini. Apprendo con profondo dolore della scomparsa di una cara amica che ho avuto il piacere di avere come segretaria di partito e collega di Giunta in comune a Città di Castello. Rossella è stata per me un esempio, nella politica e nelle istituzioni, così come nella vita. Una donna coraggiosa e altruista che ha combattuto, con dignità e orgoglio, tutte le sue battaglie, fino all’ultimo giorno. Da tutti apprezzata per la sua vitalità e il suo altruismo, lascia in noi un vuoto incolmabile. Rivolgo le mie più sincere e sentite condoglianze alla sua famiglia, a chi le ha voluto bene, a quanti l’hanno accompagnata in questi anni di attivismo politico e amministrativo reso in favore della comunità di Città di Castello”.