A Magione attivato il Liceo scientifico delle scienze applicate

Attivato dal prossimo anno scolastico 2024/2025 a Magione A Magione per l’istituto superiore, il Liceo scientifico scienze applicate. Di fatto, l’Istituto superiore offrirà così due possibilità di scelta dato che il nuovo indirizzo va ad aggiungersi a quello preesistente: l’Istituto tecnico economico turistico.

Si tratta di una sostanziale opportunità per i ragazzi e le ragazze, per le famiglie e per tutto il territorio di Magione, del Trasimeno e di Perugia.