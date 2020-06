Magione: Proloco e associazioni ripensano insieme gli eventi estivi. Tra le proposte cinema e teatro all’aperto nei diversi borghi e frazioni del territorio accanto a passeggiate storico-archeologiche e trekking naturalistici

Le Proloco e le associazioni di Magione ripensano sagre ed eventi ma non rinunciano a progettare iniziative per animare e mantenere viva la vita sociale nei borghi e nelle frazioni del comune.

“La volontà – spiega il presidente del consiglio comunale con delega al turismo Daniele Raspati – è quella di lavorare tutti insieme affinché, nonostante le difficoltà legate al difficile periodo da cui siamo usciti e l’emergenza sanitaria ancora non rientrata, in tutto i territorio comunale, si possano proporre iniziative che rappresentano per tutti noi un importante momento di aggregazione delle nostre comunità. Momenti che vedono insieme persone di tutte le età, dai bambini alle persone anziane, con il fine comune di stare insieme come non accade mai durante l’anno. Per questo è fondamentale che questo prezioso bene sociale trovi altre modalità per esprimersi”.

All’incontro promosso dallo stesso Raspati, sono intervenuti anche l’Assessore comunale alla cultura Vanni Ruggeri e l’Assessore all’associazionismo Silvia Burzigotti, insieme ai presidenti di tutte le proloco del comune di Magione e di alcune associazioni del territorio.

“Un tavolo di lavoro tra Proloco del territorio e amministrazione comunale – spiega l’assessore Vanni Ruggeri – per confermare con rinnovato entusiasmo, dopo lo stop imposto dalla pandemia, il ruolo imprescindibile dell’associazionismo locale in termini di autentica promozione e attiva valorizzazione delle comunità. La possibilità di ripresa delle diverse attività deve rappresentare l’occasione per ripensare gli eventi e le manifestazioni estive in una prospettiva organica e corale, con attenzione specifica a quelle a carattere culturale che possono essere svolte in piena sicurezza e in maniera diffusa sul territorio. A tal proposito è stata proposta la realizzazione di un palinsesto di appuntamenti di cinema all’aperto e di teatro di piazza da realizzare nei diversi borghi e frazioni del territorio, accanto a passeggiate storico-archeologiche e trekking naturalistici: un modo per tornare ad incontrarsi negli spazi simbolo delle comunità, nonché per offrire nuove occasioni di conoscere e apprezzare il nostro territorio. Dall’incontro emerge con evidenza la necessità di cementare ulteriormente una collaborazione e una sinergia che diventano oggi quanto mai ineludibili, nella prospettiva di un’offerta territoriale, culturale e turistica, sempre più integrata, diffusa e partecipata”.