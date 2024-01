Perugia saluta Mimmo

La Curva Nord e tutta la città hanno reso omaggio per l’ultima volta allo storico capo ultrà

Perugia ha salutato per l’ultima volta Domenico Pucciarini, per tutti Mimmo, lo storico capo ultrà del Perugia calcio. Alle 15, la bara è stata posta dentro lo Stadio “Renato Curi”, davanti alla Curva Nord, in quella che è stata la sua casa per oltre cinquant’anni. Tanti i tifosi che non han voluto mancare all’ultimo saluto a Mimmo. Presenti tutti i gruppi della Curva Nord, gli assessori Luca Merli e Leonardo Varasano in rappresentanza dell’amministrazione comunale, la rosa del Perugia, tutta la dirigenza biancorossa, e tanti, tantissimi tifosi. Messaggi e presenze anche da tifoserie avversarie come Terni, Arezzo, Gubbio e Salerno.

La storia di Mimmo è legata a doppio filo al Perugia Calcio. Per oltre cinquant’anni, Mimmo è stato uno dei simboli assoluti del club, essendo stato per decenni il leader storico della tifoseria e della curva nord in particolare. Un vero Perugino, un esempio per le passate e le future generazioni.

Tanti coloro che hanno voluto ricordare Mimmo. Tra questi l’ex allenatore del Grifo Serse Cosmi,

“Non solo presidente, non solo allenatori, non solo calciatori, non soltanto giornalisti. Esiste un mondo che ha messo l’amore per la propria squadra davanti a tutto e tu, Mimmo, hai rappresentato perfettamente questo. Perugia e i suoi veri figli non ti dovranno mai dimenticare. Eternamente ultrà”.

Giovanni Tedesco, capitano del Grifo a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, così lo ricorda nel proprio profilo Facebook:

“Scusami Mimmo se non sono potuto essere lì per darti l’ultimo saluto come avresti meritato…Ancora ricordo le nostre passeggiate lungo la fiera dei morti parlando del nostro Grifo…sei stato più di un capo ultrà Riposa in pace amico mio”.

E anche bomber Marco Negri non ha fatto mancare il suo affetto, scrivendo così su Instagram: