Unistrapg: in presenza con la didattica mista e il greenpass. Un parziale ritorno alla normalità per l’università perugina

All’Università per Stranieri di Perugia riprende la didattica in presenza, con la contemporanea erogazione a distanza delle lezioni per chi non potrà essere in aula. Allo scopo l’Ateneo ha completato l’adeguamento delle strumentazioni tecniche che consentiranno le migliori modalità di gestione della didattica parallela, in presenza e a simultaneamente a distanza.

L’accesso a tutti gli spazi dell’Ateneo, in applicazione delle norme nazionali, sarà consentito a coloro che sono in possesso di green pass.