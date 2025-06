Riapre alla Stranieri il Centro di Ricerca “Maria Montessori”

un centro che si propone di sviluppare e attualizzare il pensiero montessoriano nel contesto educativo contemporaneo

Riapre all’Università per Stranieri di Perugia il Centro di Ricerca Dipartimentale “Maria Montessori” (CeRiMM), dedicato alla figura e all’eredità scientifica della celebre pedagogista italiana. A quasi sessant’anni dalla chiusura dello storico Centro Studi Pedagogici, l’Ateneo torna a investire in modo significativo nell’ambito della pedagogia, con la riattivazione di un centro che si propone di sviluppare e attualizzare il pensiero montessoriano nel contesto educativo contemporaneo.

Il CeRiMM, diretto dalla prof.ssa Cristina Gaggioli, docente di Didattica e Pedagogia Speciale all’Unistrapg, nasce con l’obiettivo di promuovere attività di ricerca, formazione e innovazione su tematiche centrali per la scuola e l’educazione di oggi, inclusione, didattica attiva, osservazione sul campo, trasformazione dei contesti formativi. Un progetto scientifico che guarda al presente, valorizzando l’eredità pedagogica di Maria Montessori attraverso un approccio interdisciplinare e collaborativo, aperto al dialogo con scuole, fondazioni e istituzioni italiane e internazionali.

In occasione della riapertura del Centro, è stata attivata la seconda edizione del Corso Internazionale di Perfezionamento “Maria Montessori: Pedagogy for Peace” (5 CFU), in programma nei mesi di settembre e ottobre 2025. Il corso, interamente online e disponibile in italiano e in inglese (https://www.unistrapg.it/studiare-in-un-ateneo-internazionale/corsi-di-alta-formazione/advanced-training-course-maria-montessori-pedagogy-for-peace),è rivolto a insegnanti, educatori, formatori, pedagogisti e studiosi interessati all’approccio montessoriano applicato alle sfide educative globali.

Organizzato in collaborazione con la storica scuola dell’infanzia Santa Croce di Perugia “Casa dei Bambini Maria Montessori”, il corso sarà accessibile su piattaforma digitale e le iscrizioni resteranno aperte fino al 29 agosto 2025.