Dal 15 al 18 luglio, spettacoli, incontri e laboratori per ridisegnare Cesi come “Porta dell’Umbria”

Martedì 15 luglio lo spettacolo gratuito “Cedi la strada agli alberi” con Franco Arminio

CESI – Sarà Franco Arminio il protagonista dello spettacolo teatrale e reading “Cedi la strada agli alberi”, in programma martedì 15 luglio alle ore 21:45 nella Chiesa Sant’Angelo di Cesi.

L’appuntamento, aperto al pubblico (ingresso gratuito – info e prenotazioni 335 7717129) rientra tra gli eventi del progetto “PAZ /// esperienza Cesi. La Comunità tra pensiero e azione”, un’iniziativa volta a rilanciare il borgo di Cesi come meta turistica e residenziale d’eccellenza attraverso la rigenerazione culturale e sociale. Strutturato come un campo progettuale intensivo, coinvolgerà gli studenti laureandi del corso di Laurea magistrale in design dell’Università Roma Sapienza e dell’Università degli Studi di Perugia, insieme ad educatori e professionisti di diversi settori come designer, antropologi, archeologi, speleologi, climbers, giornalisti, registi, amministratori e musicisti.

Per andare a toccare il campo dell’antropologia culturale dei territori, spiccherà quindi la presenza di Arminio, poeta, scrittore e “paesologo”, che condurrà un’analisi etnografica sul campo del borgo di Cesi. Un reading, uno spettacolo teatrale, un dialogo con i lettori. L’intreccio di queste tre cose in una cerimonia lieta e pensosa: “C’è spazio per il nostro lato dolente, come se ogni incontro fosse una sorta di federazione delle nostre ferite, e c’è spazio per la voglia di lietezza e di comunità che non possiamo più permetterci di trascurare. Sono momenti in cui il pubblico e il luogo sono assai importanti: ogni evento è unico e irripetibile”.

La giornata inaugurale di martedì 15 luglio vedrà protagonisti in precedenza altri due laboratori, sempre con al centro il tema “Antropologia, persone, relazioni”. Il laboratorio di design per il sociale ospiterà Carlo Gubellini, sindaco di Castenaso (BO), che condividerà la sua esperienza nelle pratiche di buon design della pubblica amministrazione. Infine, Chiara Zhu, designer veneziana esperta di comunicazione culturale, fotografia grafica e design-telling, guiderà il laboratorio per il team building.

Fino al 18 luglio, il piccolo borgo pedemontano sarà quindi teatro di quattro giorni di immersione tra natura, archeologia, arte e vita locale, con un programma ricco di laboratori e interventi di esperti. L’evento “PAZ /// esperienza Cesi. La Comunità tra pensiero e azione” rientra nel più ampio progetto “Cesi 2026 – Cesi porta dell’Umbria, porta delle meraviglie: open doors for outdoor”, l’unico in Umbria, tra i 21 italiani, finanziato dal Ministero della Cultura tramite il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nell’ambito del “Bando Borghi – Linea A”. L’obiettivo è il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e delle tradizioni di Cesi, “porta d’accesso” all’Umbria meridionale e centrale, con particolare attenzione alla sua vocazione per le attività outdoor, come speleologia, arrampicata e trekking.

L’evento è ospitato nella Chiesa di Sant’Angelo e nel Palazzo Rinascimentale di Palazzo Contelori, residenza storica nel cuore di Cesi, ed è patrocinato da AIAP (Associazione italiana design della comunicazione visiva) e ConfArtigianato Imprese Terni.