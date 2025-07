Con un messaggio di pace si apre la XIV edizione del Narnia Festival

Al via la kermesse che ha ricevuto grandi elogi dal presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone. Martedì 15 luglio al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni il concerto ‘Music for peace’

Ha ricevuto elogi e un grande riconoscimento il Narnia Festival da parte di Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati, durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse artistica ideata e diretta da Cristiana Pegoraro, presso la Camera dei Deputati a Roma. La XIV edizione prenderà il via martedì 15 luglio alle 21.30 al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni, con un messaggio di speranza e l’augurio di pace nei tanti conflitti che attraversano il pianeta. Il Narnia Festival si aprirà, infatti, con il concerto ‘Music for Peace – Le ouverture più celebri di tutti i tempi’ in cui si esibiranno Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra delle Cento Città diretta dal maestro Lorenzo Porzio, direttore musicale del festival. Nella stessa serata, condotta da Alessandro Cavalieri, saranno anche inaugurate le due mostre del festival, ‘Armonie’ di arte contemporanea curata Mariacristina Angeli e la personale dell’artista Rubinia ‘Musica dipinta’.

“Siamo onorati – ha commentato Cristiana Pegoraro – dell’apprezzamento e della stima che il presidente Mollicone ha dimostrato rispetto al Narnia Festival. Siamo pronti per questa nuova grande avventura, all’insegna delle emozioni autentiche che musica, arte e cultura sanno generare. Il nostro festival, che fa di Narni una fucina artistica e un laboratorio musicale, coinvolge anche altre città dentro e fuori dall’Umbria con eventi di qualità e ospiti di rilievo”.

Il Narnia Festival si sposta a Poggio Mirteto (Ri), mercoledì 16 luglio alle 21, per il concerto ‘Sinfonie d’estate’ al Parco San Paolo che vedrà Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra delle Cento Città diretta dal maestro Porzio proporre un repertorio di musiche di Mozart e Haydn. L’evento è organizzato in collaborazione con la Settimana Musicale Mirtense. Da Poggio Mirteto a Oriolo Romano (Vt), giovedì 17 luglio alle 17 a Palazzo Santa Croce Altieri per lo spettacolo ‘Timeless Melodies – A Musical Theater Journey’ dedicato al musical di Broadway di cui saranno protagonisti i cantanti del Laboratorio lirico coordinato da Wesley Lam della Hong Kong Academy for Performing Arts. Nella stessa giornata, alle 21.30, nella Chiesa di san Francesco a Narni, prosegue una delle tre serie di eventi in cartellone, ‘Candlelight’, con il concerto ‘Dal Rigoletto a Summertime’ in cui si esibirà il Trio Felix formato da Marilena Gaudio, soprano, Gianni Ciliberti, clarinetto, e Flavio Peconio, pianoforte.

Ad anticipare l’inizio della kermesse, lunedì 14 luglio alle 21.30, nella Chiesa di Santa Maria Impensole a Narni si terrà l’ultimo degli eventi di anteprima, primo della serie Candelight all’interno del festival. Sarà una serata di musica e parole, a lume di candela, che vedrà la presenza della giornalista e conduttrice Safiria Leccese, volto noto di Mediaset, insieme a Cristiana Pegoraro al pianoforte, durante la quale saranno proposte riflessioni e storie di vita dedicate alla figura di Carlo Acutis e al Giubileo dei giovani. L’evento vedrà la partecipazione del Dipartimento di musica barocca al Narnia Festival.

Tutti gli eventi del festival sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a RsvpNarniaFestival@gmail.com