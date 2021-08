Corri per Leo, anteprima degli Avanti tutta days al Percorso verde “Leonardo Cenci”

Percorso competitivo e non competitivo: appuntamento domenica 5 settembre

Conto alla rovescia per la “Corri per Leo”, l’evento organizzato da Atletica Avis Perugia in collaborazione con Avanti tutta Onlus, legato al running e che vuole portare nel luogo intitolato a Leonardo Cenci lo sport che lui tanto amava e per il quale si è tanto impegnato. L’appuntamento è per domenica 5 settembre al percorso verde “Leonardo Cenci”. Il format di quest’anno vede un percorso agonistico, di 9,5 chilometri e un percorso non competitivo di 3 chilometro.

La partenza degli agonisti è prevista alle 9.15, alle 10.30 la partenza dei non competitivi. Al termine della gara competitiva, saranno premiati gli atleti che avranno partecipato alla parte competitiva.

“Sarà un’occasione – spiega Federico Cenci, di Avanti tutta – per tutti gli amanti della corsa per esprimere il più nobile spirito sportivo nel percorso intitolato a Leo, un vero campione di sport”.

Le iscrizioni chiuderanno venerdì per la parte competitiva e sabato per quella non competitiva. Per Le iscrizioni sono aperte, i link per partecipare:

agonisti: https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211403,

per non competitivi: https://www.icron.it//newgo/index.html#/evento/20211498