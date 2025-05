Unistrapg: iscrizioni corso “Maria Montessori: una pedagogia per la pace”

Scadenza bando: 20 maggio 2025

Sono aperte all’Università per Stranieri di Perugia le iscrizioni alla II edizione del corso di perfezionamento “Maria Montessori: una pedagogia per la pace” A.A. 2024/2025.

Lo scorso anno hanno preso parte al corso docenti e formatori provenienti da tutto il mondo quest’anno abbiamo potenziato l’iniziativa affiancando alla versione in lingua inglese una versione in lingua italiana.

Il corso, erogato sia in lingua italiana (link: https://www.unistrapg.it/it/node/12258 ) sia in lingua inglese (link: https://www.unistrapg.it/en/node/12258 ), è interamente online, con lezioni in sincrono e in asincrono, attività pratiche, approfondimenti video e contenuti podcast.

Il corso è realizzato in coprogettazione con la Scuola dell’Infanzia Santa Croce di Perugia; e con il patrocinio di AMI, Centro studi Villa Montesca, Sacro Convento di San Francesco di Assisi, RUIAP e Comune di Perugia.

Per chi vorrà, il corso potrà essere completato con una parte pratica in presenza, che potrà essere svolta presso la storica Scuola dell’infanzia Santa Croce di Perugia per l’osservazione in aula dei bambini.

Il corso si rivolge non solo a insegnanti e formatori montessoriani di tutto il mondo, ma anche a tutti coloro che si vogliono avvicinare alla pedagogia montessoriana.

Il corso, erogato interamente online dal 9 giugno al 18 luglio 2025, affronta tematiche quali i principi della non violenza, i movimenti e le teorie pacifiste dell’ultimo secolo, i diritti dei bambini nei contesti di conflitto armato e la promozione dell’incontro tra culture e civiltà all’interno della scuola, attraverso un approccio inclusivo ispirato ai principi dell’Universal Design for Learning (UDL), al modello ICF e alle linee guida UNESCO per l’educazione alla pace. Al seguente link https://www.unistrapg.it/node/10993 sono disponibili tutte le informazioni. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: p4p@unistrapg.it