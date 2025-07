Presentato da Riccardo Mencaglia (Fdi)

Approvato con 24 voti favorevoli dal Consiglio comunale l’ordine del giorno presentato da Riccardo Mencaglia (FdI) finalizzato a dotare di defibrillatori le auto della polizia municipale in servizio giornaliero.

L’atto rimarca che un defibrillatore può fare la differenza tra la vita e la morte in caso di arresto cardiaco improvviso. D’altro canto, gli agenti di polizia locale ricevono una formazione specifica su manovre di primo soccorso e sono spesso tra i primi a intervenire in situazioni di emergenza sanitaria. La presenza di un defibrillatore a bordo delle auto in servizio giornaliero – sostiene l’odg – potrebbe quindi aumentare in modo significativo la possibilità di interventi salvavita. Tenendo anche conto dell’esempio di altri comuni, dove i veicoli degli agenti sono già attrezzati in questo modo, l’atto impegna pertanto l’amministrazione a predisporre un piano per dotare le auto della polizia locale, o almeno quelle in servizio giornaliero, di defibrillatori automatici esterni, a valutare la possibilità di accedere a fondi specifici per finanziare l’acquisto dei dispositivi, nonché a predisporre una valutazione di fattibilità rispetto all’ipotesi di dotare anche i motocicli di defibrillatori.

Fabrizio Ferranti (Perugia per la sanità pubblica) e Antonio Donato (M5s), come già in commissione, hanno espresso pieno sostegno all’atto, ritenuto utile anche alla luce di recenti fatti di cronaca.